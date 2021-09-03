Ми заробили €80 млн, можемо собі дозволити: Луческу про трансфер Вітіньо

Київське Динамо за два сезони заробило в Лізі Чемпіонів вже €80 млн.

Про це розповів головний тренер клубу Мірча Луческу, коментуючи перехід бразильського півзахисника Вітіньо до біло-синіх.

– Ми підписали молодого бразильця, він добре зіграв у Кубку Лібертадорес. Команді потрібен гравець такого плану, який може обіграти одного-двох суперників. Ми шукали заміну гравцям, які залишили команду, подивимося, чи вдалося нам це, – сказав Луческу.

За його словами, клуб за останні два сезони заробив близько €80 млн, тому може собі дозволити витратити €6-7 млн на посилення.

Луческу зазначив, що не впевнений, чи зможе Вітіньо швидко адаптуватися до гри біло-синіх, проте клас гравця говорить сам за себе.

Румунський фахівець також нагадав, що донецький Шахтар лише під час минулого трансферного вікна витратив на придбання новачків близько €45 млн.

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Нагадаємо, раніше головний тренер Динамо висловив думку, що однією з причин невдалої гри збірної України проти Казахстану в матчі четвертого раунду кваліфікації на чемпіонаті світу, що закінчився з рахунком 2:2 – помилки гравців київського клубу.

Крім того, Луческу висловив думку, що провали у захисті Олександра Караваєва, чиї помилки призвели до обох пропущених м’ячів у ворота жовто-синіх, обумовлено тим, що гравець не є профільним захисником, а значно продуктивнішим є у півзахисті.

Він також зазначив, що головному тренеру українців Олександру Петракову варто було випустити з перших хвилин Віктора Циганкова, який останнім часом показує хорошу гру та перебуває на піку своєї форми.

Джерело: Fanatik

Фото: ФК Динамо Київ