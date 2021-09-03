Французи такі ж люди, хіба що жаб їдять, а ми – ні: Петраков перед матчем

Збірна України прийме команду Франції у Києві у межах відбору до чемпіонату світу-2022 вже у суботу, 4 серпня. Перед матчем на запитання журналістів відповіли виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков та капітан команди Андрій Пятов.

Фахівець стримав свою обіцянку, яку він дав перед матчем із Казахстаном, та провів прес-конференцію українською мовою. Наслідував його прикладу і Пятов.

Петраков розповів, що Олександра Зінченка, який не зіграє у матчі через перебір карток, є кому замінити.

— Після гри з Казахстаном сказав хлопцям, що все попереду і потрібно обігрувати Францію. Щодо Яремчука, то він себе добре почуває. Він готовий з Францією грати на повну. Степаненко, Зубков і Харатін зможуть вийти з перших хвилин. Спілкувався з Тарасом, він себе добре почуває і буде грати, – розповів Петраков.

До Києва Ле блю прилетіли без Кіліана Мбаппе, який отримав ушкодження у матчі проти Боснії та Герцеговини, а сама Франція не може перемогти вже чотири матчі.

— Ми теж вже багато матчів не можемо перемогти. А Мбаппе – це дуже хороший гравець, зірка світового рівня. Я думаю, що у Франції є ким його замінити. Не треба нікого боятися, вони такі ж люди, як і ми. Хіба що що вони жаб їдять, а ми – ні, все.

Очікуваннями від матчу поділився й Андрій Пятов, який грав у 2013 році проти Франції, коли синьо-жовті єдиний раз здобули перемогу над Ле блю. Капітан команди розповів, що потрібно команді, щоб повторити успіх.

— Нам потрібна така ж підтримка. Хлопці віддадуть всі сили, як і в тій грі. У кожній грі ми віддаємо максимум, десь виходить, десь – ні. Сподіваюся, що завтра все буде добре.

Пятов зазначив, що розмовляти на прес-конференції українською була виключно його ініціатива.

— Це тільки моя ініціатива, я так захотів. Хочу, щоб у нас вся команда більше говорила українською мовою, але це особиста справа кожного.

Перед матчем з Казахстаном українською заговорив Андрій Ярмоленко, а також розповів, чому не зробив цього раніше.

У поточному відборі до ЧС-2022 збірна України провела чотири матчі, які завершилися з нічийним рахунком. В останній грі проти команди Казахстану у Нур-Султані синьо-жовті сенсаційно втратили перемогу на останній компенсованій хвилині зустрічі.

Фото: УАФ