У п’ятницю, 3 вересня, збірна України U-21 зустрілась із командою Сербії U-21 у межах першого кваліфікаційного туру до молодіжного Євро-2023.

Матч Україна U-21 – Сербія U-21 пройшов у місті Стара-Пазова на полі Спортцентру Футбольного союзу Сербії і закінчився з рахунком 1:0.

Підопічні Руслана Ротаня активніше розпочали гру, і вже невдовзі домоглися успіху.

Уже на 14-й хвилині синьо-жовті досягли результату. Криськів із меж штрафного влучно поцілив у ворота.

Трохи пізніше міг забити Вівчаренко, але після удару захисника свою команду виручив голкіпер Гордич.

Міг стати автором ефектного голу Назаренко, але після удару з кутового він влучив у дальню штангу.

Другий там почався з небезпечного моменту для сербів.

Був момент коли суперники спробували перехопити ініціативу, але нарвалися на контратаку. Криськів вийшов сам на сам, однак не зміг обіграти голкіпера.

Господарі відповіли лише на 63-й хвилині, але удар Каменовича був неточним.

Згодом серби почали більше володіти м’ячем, та українці гідно відповідали.

Так, на 78-й хвилині відмінно зіграв Руслан Нещерет, який зреагував на низовий удар Тедича.

Завершення поєдинку синьо-жовті провели впевненно і не дали супернику зрівняти рахунок.

Таким чином підопічні Ротаня здобули мінімальну перемогу у відбірковому матчі на Євро-2023.

У вівторок, 7 вересня, молодіжна збірна України проведе домашній поєдинок проти команди Вірменії.

Сербія U-21 — Україна U-21 — 0:1

Голи: Криськів (14).

Україна U-21: Нещерет, Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко, Михайленко, Бондаренко, Криськів (Желізко, 68), Судаков (Драмбаєв, 88), Назаренко (Брагару, 88), В’юнник (Супряга, 77).

Сербія U-21: Гордич, Бекович (Відославлевич, 73), Честич, Маркович, Данічич, Павлович (Мілославлевич, 56), Ілич, Тетек, Йович (Гаврич, 80), Тедич, Стеванович.

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Фото: УАФ