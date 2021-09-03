Українська параатлетка Зоя Овсій виборола золоту медаль у метанні булави на літніх Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Спортсменка виступає у класі F51.

Вже у першій спробі Овсій змогла встановити новий паралімпійський рекорд, а у п’ятій його ж покращила до 25,12 метрів.

Другу сходинку посіла американка Кессі Мітчел, а третьою стала представниця ПКР Олена Горлова.

У Токіо Овсій також виборола бронзову медаль у метанні диска, а на літній Паралімпіаді-2016 у Ріо була за крок до золота, але виграла срібло.

Після того українка двічі перемагала на чемпіонатах світу в 2017 і 2019 роках. Для Овсій це золото у метанні булави стало першим у кар’єрі з Паралімпіади та першим в історії України у цій дисципліні.

Наразі в активі збірної України 94 медалі: 24 золотих, 44 срібних і 26 бронзових. З цим результатом наша збірна посідає п’яту сходинку у медальному заліку Паралімпіади в Токіо.

27-річна українська параатлетка Зоя Овсій представляє Дніпропетровську область. Вона виступає в класі F51, у якому змагаються спортсмени із суттєвим порушенням руху тулуба та кінцівок. Овсій має вроджений артрогрипоз.