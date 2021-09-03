У Канаді померла 18-річна мексиканська боксерка Жанетт Сапата після того, як отримала смертельний удар під час поєдинку. П’ять днів лікарі боролися за життя дівчини, однак врятувати не змогли.

28 серпня мексиканка взяла участь у турнірі, що проходив у Монреалі. Сапата виступала у жіночій напівсередній категорії.

Але у четвертому раунді 18-річну спортсменку відправила в нокаут її суперниця Марі-П’єр Уль. Дівчина зазнала поразки, пропустивши лівий аперкот і правий хук.

Після нокауту мексиканка продовжувала стояти в кутку рингу, але потім раптово знепритомніла і впала. Суддя одразу зупинив бій, а до дівчини підійшов її тренер.

За декілька секунд у Жанетт почалися судоми, тож її поклали на ринг і надали першу медичну допомогу.

Потім боксерку одразу доставили до лікарні. Її стан оцінювали як важкий, тож лікарі вирішили ввести Сапату в стан медикаментозної коми.

На жаль, медикам не вдалося зберегти життя дівчини. Через п’ять днів, 2 вересня, вона померла у медичному закладі.

Правоохоронці почали розслідувати смерть юної боксерки.

Смерть Жанетт підтвердив і промоутер Айвон Мішель, який організовував турнір у Монреалі.

– Із великим сумом ми дізналися від члена сім’ї, що померла Жанетт Закаріас Сапата. Уся команда Groupe Yvon Michel надзвичайно засмучена цією болючою заявою. Ми висловлюємо наші співчуття її родині, близьким, друзям і особливо її чоловікові, який був біля її ліжка до останніх хвилин, – написав Мішель.

Відзначимо, що Сапата була одружена з 25-річним боксером з Мексики Джованні Мартінесом.

Він також брав участь у бою в Монреалі. Джованні змагався на ринзі напередодні бою дружини і здобув перемогу над представником Канади Мазлумом Акденізом.

Для Жанетт цей трагічний поєдинок на професійному рингу був шостим. Вона дебютувала у спорті у віці 15 років. Загалом у активі дівчини дві перемоги та чотири поразки.

Джерело: CBC

Фото: tweet247.net