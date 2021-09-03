Колишній чемпіон світу з боксу в шести вагових категоріях Оскар де ла Хойя розповів, що його у підлітковому віці зґвалтувала старша жінка. Спортсмен зізнався, що коли йому було 13 років, він став жертвою сексуального насильства. Його кривдницею була жінка, якій було щонайменше 35 років.

— Життя – непроста річ. Мене зґвалтувала у 13 років жінка. Це зробила старша жінка. Їй було за 35 років, – зізнався ветеран боксу.

За його словами, інцидент стався під час боксерського турніру на Гавайських островах.

— Тобто я не просто втратив цноту в 13 років. Мене її позбавили, мене зґвалтували, – додав де ла Хойя.

Боксер розповів, що ця його дитяча травма досі йому болить, хоча зараз він вже Золотий хлопчик, а не маленький Оскар.

— Ця річ сидить глибоко всередині. І ви не знаєте, що станеться, коли вона вирветься назовні. Ви просто сподіваєтеся забути про все, – сказав він.

У ніч із 11 на 12 вересня 48-річний Оскар де ла Хойя проведе бій проти колишнього чемпіона UFC Вітора Белфорта. Таким чином, боксер повернеться на ринг після 13-річної відсутності.

Свій останній бій де ла Хойя провів проти не менш легендарного філіппінського боксера Менні Макьяо, але зазнав поразки.

За свою боксерську кар’єру він провів 45 поєдинків, в яких здобув 39 перемог (30 КО) при шести поразках. У Белфорта в ММА 26 перемог та 14 поразок.

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Фото: Oscar De La Hoya