У матчі п’ятого туру відбору на ЧС-2022 збірна України вдома прийматиме команду Франції. Зустріч відбудеться 4 вересня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Також гру транслюватимуть білоруський телеканал Беларусь 5 та російський Матч ТВ.

У повторі матч можна буде переглянути 5 вересня о 1.55 та 15.05 на каналі Футбол 2, а також об 11.25 на каналі Футбол 1.

Це буде одинадцята зустріч команд в історії. Востаннє збірні зустрічалися у березні у матчі відбору до ЧС-2022 на Стас де Франс. Тоді команди розійшлися нічиєю 1:1. Голом у власні ворота відзначився Преснель Кімпембе, а за Ле блю забив Антуан Грізманн.

У турнірній таблиці групи D лідером залишається збірна Франції, яка набрала 8 очок. Друга сходинка в України (4). По два очки мають збірні Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану.