Збірна України у суботу, 4 вересня, проведе п’ятий матч у кваліфікаційному відборі до чемпіонату світу 2022 року, в якому підопічні Олександра Петракова на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти збірної Франції. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Дідьє Дешама. На перемогу збірної Франції приймають ставки з коефіцієнтом 1.65. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 5.60. Нічийний результат зустрічі — 3.95.

На те, що Ле блю першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.52, а на підопічних Олександра Петракова — 3.15. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 9.80.

Матч довірили судити словенській бригаді арбітрів на чолі із рефері Славко Вінчичем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Томаш Кланчік і Андреж Ковачич. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Раде Обренович.

За систему VAR відповідатиме німець Бастіан Данкерт, а допомагатиме йому словенець Юре Прапротнік.

Це буде одинадцята зустріч команд в історії. Лише один раз синьо-жовті святкували перемогу над збірною Франції. Це сталося у 2013 році у відборі до ЧС-2014. П’ять разів перемога була на боці синіх, а ще чотири рази команди розходилися нічиєю.

Востаннє збірні зустрічалися у березні у матчі відбору до ЧС-2022 на Стас де Франс. Тоді команди розійшлися нічиєю 1:1. Голом у власні ворота відзначився Кімпембе, а за Ле блю забив Грізманн.

Фото: УАФ