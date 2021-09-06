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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

У Бразилії зупинили матч з Аргентиною: стала відома причина конфлікту

У Бразилії зупинили матч з Аргентиною: стала відома причина конфлікту

Відбірковий матч чемпіонату світу між Бразилією та Аргентиною зупинили через декілька хвилин після початку. Правоохоронні органи Бразилії хотіли заарештувати чотирьох аргентинських гравців.

За їхніми словами, спортсмени порушили карантинні обмеження. Аргентина зійшла з поля на футбольному стадіоні Арена Корінтіанс у Сан-Паулу.

Згідно із законодавством Бразилії, люди, які в останні 14 днів перебували на території Великої Британії, не можуть в’їхати в країну.

Національне агентство з нагляду за здоров’ям Бразилії стверджує, що аргентинські спортсмени надали неправдиві дані про те, що не перебували на території Британії останні 14 днів.

Також правоохоронні органи вимагають, щоб футболісти покинули територію Бразилії. Наразі поліція затримала гравців збірної Аргентини.

Зараз Бразилія лідирує у відбірковій групі Південної Америки для Катару 2022 року, випереджаючи на шість очок Аргентину, яка посіла друге місце. Четвірка найкращих автоматично потрапить у Катар.

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Джерело: ESPN FC

Фото: Getty Images

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