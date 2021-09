Відбірковий матч чемпіонату світу між Бразилією та Аргентиною зупинили через декілька хвилин після початку. Правоохоронні органи Бразилії хотіли заарештувати чотирьох аргентинських гравців.

За їхніми словами, спортсмени порушили карантинні обмеження. Аргентина зійшла з поля на футбольному стадіоні Арена Корінтіанс у Сан-Паулу.

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG

Згідно із законодавством Бразилії, люди, які в останні 14 днів перебували на території Великої Британії, не можуть в’їхати в країну.

Національне агентство з нагляду за здоров’ям Бразилії стверджує, що аргентинські спортсмени надали неправдиві дані про те, що не перебували на території Британії останні 14 днів.

Також правоохоронні органи вимагають, щоб футболісти покинули територію Бразилії. Наразі поліція затримала гравців збірної Аргентини.

Extraordinary scenes during Brazil v Argentina . Health officials involved , stopping the match…so (Allegedly ) 4 Argentina players (PL players) breached Covid rules/correct declaration upon entry to the country …allowed to start the game but stopped moments in . pic.twitter.com/E2QHKWlwij

