Бех-Романчук виборола золото в Італії перед фіналом Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла змагання зі стрибків у довжину під час етапу Континентального туру в італійській Падуї.

Бех-Романчук показала результат у 6,70 метра. Срібло дісталося представниці Білорусі Анастасії Мирончик-Івановій, яка стрибнула на 6,45 м. Бронза у представниці Сербії Міліци Гардашевич (6,38 м).

Українка піднялася на перше місце з другої спроби, стрибнувши на 6.57 м. У третій спробі Бех-Романчук покращила результат до 6.70 м.

Особистим рекордом українки залишається довжина 6.93 метра, який вона встановила у 2016 році. У поточному сезоні її найкращий результат – 6.88 м, який вона показала на Олімпійських іграх і посіла п’яте місце.

У Падуї також виступала Ольга Саладуха. У потрійному стрибку бронзова призерка Олімпіади-2012 не змогла реалізувати жодної спроби через заступи та фінішувала останньою.

Фінал Діамантової ліги відбудеться 8-9 вересня у швейцарському Цюриху, в якому візьмуть участь Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину), Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Андрій Проценко (всі – стрибки у висоту), Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (біг на 400 м).

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Фото: НОК