Збірна України зустрінеться із командою Чехії у межах товариського матчу. Гра відбудеться 8 вересня у чеському Плзені на стадіоні Дусан Арена.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

У повторі матч можна буде переглянути 9 вересня об 11.15 на каналі Футбол 1, а також о 19.05 на каналі Футбол 2.

Це буде п’ята зустріч команд в історії. Двічі перевага була на боці синьо-жовтих, один раз наша збірна зазнала поразки і ще одна гра завершилася нічиєю.

Востаннє збірні зустрічалися у межах першого розіграшу Ліги націй у вересні та жовтні 2018 року.

У відборі до ЧС-2022 збірна Чехії у квартеті Е наразі посідає другу сходинку маючи в активі сім очок. Лідерство у квінтеті за командою Бельгії (13). Збірна України у групі D має п’ять очок і посідає третє місце. Випереджають синьо-жовтих Франція (9) та Фінляндія (5).