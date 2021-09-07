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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

До 500 тис. грн: у Києві влада нагородила призерів Олімпійських ігор-2020 та їхніх тренерів

До 500 тис. грн: у Києві влада нагородила призерів Олімпійських ігор-2020 та їхніх тренерів

У Києві призери Олімпійських ігор-2020, а також їхні тренери отримали нагороди від столичної влади.

П’ятеро спортсменів, які посіли 3-6 місця, та ще сім тренерів отримали грошову винагороду.

Окрім того, двоє олімпійців, які завоювали бронзову медаль Ігор-2020, також додатково отримали відзнаку Знак Пошани від мера Києва Віталія Кличка.

Олімпійські ігри 2020: відомо, які нагороди від міста отримали кияни-призери

За третє місце на Олімпіаді-2020 у Токіо кияни отримали від влади 500 тис. грн, за четверте – 400 тис. грн, п’яте – 300 тис. грн, шосте місце – 200 тис. грн.

Водночас тренерам цих спортсменів дали від 75 до 325 тис. грн.

Загалом столична влада виділила 3 млн 150 тис. грн на матеріальну підтримку олімпійців та їхніх наставників.

Кличко під час зустрічі зі спортсменами 6 вересня подякував їм за нову сторінку в історії олімпійського руху, в яку назавжди вписані їхні імена.

За збірну України на Олімпіаді-2020 виступало 38 жителів Києва, із них п’ятеро призерів.

Таким чином нагородили п’ятьох олімпійських призерів:

  • фехтувальника Ігоря Рейзліна;
  • дзюдоїстку Дар’ю Білодід;
  • легкоатлетку Ірину Геращенко;
  • дзюдоїста Якова Хаммо;
  • велоспортсменку Любов Басову.

Наприкінці серпня олімпійська призерка з Ірпеня Ірина Коляденко отримала квартиру від Київської облдержадміністрації за медаль. Але дівчина подарувала житло своєму тренеру Володимиру Яременку за підтримку та допомогу.

Згодом після цього вчинку місцева влада подарувала спортсменці ще одне житло в Ірпені.

8 серпня у Токіо завершились 32-гі літні Олімпійські ігри. Українські спортсмени змогли поповнити державну скарбничку 19 медалями і посісти 16-те місце у світі за кількістю виграних нагород на Олімпіаді-2020.

У медальному заліку Україна посіла 44-ту сходинку. Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів за всю історію Олімпіади – 157.

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Джерело: КМДА

Фото: КМДА

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