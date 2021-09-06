Колишній французький футболіст сенегальського походження Жан-П’єр Адамс, який виступав за французькі клуби Ніцца та ПСЖ, помер у віці 73 років.

Останні 39 років він провів у комі, в яку впав через помилку анестезіолога під час планової операції на коліні у лікарні Ліона. Адамсу тоді було 34 роки. Перед операцією очікувалося, що він прокинеться через кілька годин.

В день планової операції 17 березня 1982 року у Ліоні відбувся страйк лікарів, тому багато медиків не вийшли на роботу. Анестезіолог одночасно проводив кілька операцій та випадково переплутав дози.

Ситуацію ускладнило те, що за Жан-П’єром стежив стажист, який не виправив помилку анестезіолога і не розпізнав погіршення стану футболіста через колір шкіри (у білошкірих вона синіє, – Ред.)

Жан-П’єр Адамс народився у Дакарі у 1948 році. У футболці збірної Франції він провів 22 матчі у період з 1972 до 1976 рік. Також він захищав кольори ПСЖ, в якому зіграв у 41 матчі, але найбільшу частину своєї ігрової кар’єри він провів у футболці Ніцци.

Адамс виступав на позиції центрального захисника і отримав від фанатів прізвисько Чорний гвардієць (la garde noire, – Ред.)