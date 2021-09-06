Півзахисник київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко увійшов до топ-3 гравців за підсумками п’ятого туру відбору європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Нещодавно гол хавбека дозволив синьо-жовтим зіграти внічию з чемпіоном світу – збірною Франції.

Таким чином Шапаренко став найкращим гравцем у відбірковому матчі Україна – Франція на чемпіонат світу-2022.

Нагадаємо, що на 44-й хвилині запеклого поєдинку українець відзначився красивим голом після контратаки своєї команди.

Микола Шапаренко здалеку забив м’яч у ворота без шансів для голкіпера збірної Франції Уго Льоріса.

Це був дебютний гол 22-річного гравця у складі синьо-жовтих. Відзначимо, що за національну команду Шапаренко виступає з 2018 року.

У рейтингу всіх гравців п’ятого туру кваліфікації ЧС-2022 перше місце посів захисник команди Північної Македонії Езджан Аліоск, а друге – воротар збірної Швейцарії Ян Зоммер.

???? The top 3 performers from Matchday 5 ???? ???????? Ezgjan Alioski

???????? Yann Sommer

???????? Mykola Shaparenko Who would you include? ????#WCQ | #EQPerformanceZone | @FedExEurope pic.twitter.com/xObI7nJRTh — European Qualifiers (@EURO2020) September 6, 2021

На рахунку Шапаренка гол у ворота французів (1:1). Аліоск у матчі проти Ісландії, який закінчився з рахунком 2:2, забив м’яч і віддав результативну передачу.

Зоммер у грі зі збірною Італії (0:0) успішно відбив пенальті.

4 вересня збірна України зіграла внічию з командою Франції. За результатами п’яти матчів відбору до ЧС-2022 українці посідають третє місце в групі D, лідером залишається Франція.

Текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Франція можна переглянути на Фактах ICTV, щоб згадати усі найгостріші моменти зустрічі.