Шева-кун: в Японії представили олімпійський аніме-образ України із тризубом

Японський проект Worldflags розробив аніме-образи країн-учасниць літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо, зокрема й України.

— Український Шевченко повністю готовий! Учасники проекту Worldflags назвали його Шева-кун. Це звичне прізвище в Україні, а ~ нко ~ ко означає дитина, – йдеться у підписі до малюнку на сторінці проекту в Instagram.

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Координатор Free Hong Kong Centre Артур Харитонов зазначив, що український аніме-образ представлений майже через три роки після старту роботи на проектом.

— Вони дали йому ім’я Шевченко, попросили називати Шева-кун, і написали, що він з Києва. Це єдиний персонаж, що має настільки унікальну зброю – наш тризуб. Що ще раз доводить: Україні не треба інший герб, – написав Харитонов.

З аніме-образами інших країн можна ознайомитися на сайті проекту Worldflags.

На літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо, що тривали із 23 липня до 8 серпня 2021 року, Україну представляли 153 атлети у 23 видах спорту та 30 дисциплінах.

Наші спортсмени завоювали 19 нагород: одне золото, 6 срібних медалей та 12 бронзових.