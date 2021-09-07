Ястремська вийшла до півфіналу US Open-2021 у міксті

Друга ракетка України Даяна Ястремська вийшла до півфіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу у міксті у парі з австралійцем Максом Перселлом.

У чвертьфіналі україно-австралійський дует здобув перемогу над Ярославою Шведою (Казахстан) та Фабрісом Мартеном (Франція) з рахунком 6:2, 6:3.

Тривалість матчу склала 52 хвилини, за які Ястремська та Перселл зробили чотири подачі на виліт, припустилися однієї подвійної помилки та реалізували три із чотирьох брейк-поінтів.

Їхні опоненти припустилися дві подвійних помилки, зробили один ейс та не реалізували жодного із трьох брейк-поінтів.

За вихід до фіналу Ястремська та Перселл посперечаються із переможцем протистояння Джуліана Олмос/Марсело Аревало (Мексика/Сальвадор) – Еллен Перес/Марсело Демолінер (Австралія/Бразилія).

В одиночному розряді на US Open-2021 Даяна Ястремська не змогла подолати бар’єр першого кола. У трьох сетах вона поступилася досвідченій представниці Німеччини Анжелік Кербер з рахунком 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).

Єдиною представницею України в одиночному розряді на US Open залишається перша ракетка України Еліна Світоліна, яка успішно подолала стадію 1/8 фіналу, здолавши екс-першу ракетку світу Сімону Халеп, та вийшла до чвертьфіналу.