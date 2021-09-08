ФІФА заборонила вісьмом бразильським футболістам грати за клуби АПЛ

Бразильська конфедерація футболу (CBF) звернулася до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з проханням заборонити кільком клубам англійської Прем’єр-ліги задіювати бразильських футболістів у матчах протягом п’яти днів.

Це стосується восьми бразильських гравців, які представляють п’ять клубів АПЛ: Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Лідс.

ФІФА вже проінформувало їх про своє рішення. Футболісти будуть відсутні у матчах АПЛ з 10 по 14 вересня.

Ці клуби не відпустили таких футболістів: голкіпер Аліссон, форвард Роберто Фірміно (всі – Ліверпуль), захисник Тіаго Сілва (Челсі), півзахисник Фред (Манчестер Юнайтед), нападник Рафінья Діас (Лідс), голкіпер Едерсон та форвард Габріел Жезус (усі – Манчестер Сіті).

Клубам забороняється випускати футболістів на поле у матчах. Якщо вони вчинять інакше, то проти клубів застосують санкції.

Причиною цього рішення та, власне, звернення CBF стало те, що клуби АПЛ вирішили не відпускати бразильських футболістів у збірну через пандемію коронавірусу.

Водночас, у CBF не було претензій до ліверпульського Евертона, який відпустив до збірної Рішарлісона, оскільки той брав участь в Олімпіаді-2020.