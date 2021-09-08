Плавець Романчук про призові за медалі та рівень українського спорту

Срібний призер літніх Олімпійських ігор-2020 Михайло Романчук оцінив рівень українського спорту та зізнався, скільки отримав призових за свої медалі з Токіо.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю рубрики 33 на 3 програми Ранок у великому місті на ICTV.

На думку плавця, рівень українського спорту можна оцінити на три із п’яти балів. Романчук зізнався, що б він змінив на місці міністра молоді та спорту в Україні.

— Зібрав би найкращих спортсменів та тренерів, щоб запитати — чого їм не вистачає у кожному виді спорту, – сказав він.

На Іграх-2020 Романчук побив олімпійський рекорд та здобув для України першу за 17 років медаль у плаванні на Олімпійських іграх.

Спортсмен розповів, що за бронзу він отримав $50 тис., а за срібло – $80 тис. Також йому видали трикімнатну квартиру у центрі Рівного і по 480 тис. грн за кожну медаль від міськради. Призові кошти він планує вкласти у майбутнє.

Свого часу Михайлу пропонували змінити громадянство та виступати за команду Узбекистану. Спортсмен зізнався, чому відмовився.

— Який з мене узбекистанець? Я – українець, – зазначив Михайло.

Михайло Романчук завоював бронзову медаль Олімпіади-2020 на дистанції 800 м вільним стилем. Ця нагорода стала для України першою у плаванні за 17 років на Іграх. А в запливі на 1 500 метрів він виборов срібло.

На літній Олімпіаді-2020 Україну представили 158 олімпійців у 25 видах спорту та 30 дисциплінах. Цей склад української збірної став найменшим за всю історію виступів на літніх Іграх.