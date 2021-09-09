Збірна України втратила перемогу в товариському матчі з Чехією на останній хвилині гри, зігравши в нічию 1:1.

Після матчу виконувач обов’язків головного тренера національної команди Олександр Петраков відповів на запитання журналістів та дав зрозуміти, що незадоволений результатом протистояння.

— У Казахстані таке трапилося, зараз також. 20 секунд залишалося. Треба розбиратися, чому ми не можемо протриматися до кінця. Поговорили з хлопцями після матчу, я був трохи емоційним. У нас попереду дуже важлива гра в Гельсінкі. Одна помилка – і приїхали. Там уже внічию грати не можна. Я дуже хотів перемогти, але не вистачило 20 секунд. Нема слів. Потрібно подивитися, хто не підстрахував, коли били з центральної зони. Емоції негативні. Ми грали з учасником 1/4 фіналу Євро-2020. Після матчу з Бельгією проти нас у Чехії вийшов основний склад. Я ж зробив ротацію. Але потрібно забувати й рухатися далі, – сказав Петраков.

Наставник також привітав із дебютом у збірній футболістів, які вперше вийшли на поле у футболці національної команди. За його словами, хлопці впоралися непогано.

Щодо інформації, що увечері з’явилася у пресі про гравця збірної Казахстану Руслана Валіулліна, який відзначився дублем у ворота збірної України у відборі на ЧС-2022, а потім у нього виявили допінг, то фахівець сказав, що до подібної інформації ставиться негативно.

– Я цими справами не займаюся. Ми зіграли там внічию, втратили важливі два очки. Я не звик на чужій біді будувати своє щастя.

У матчі проти збірної Чехії дебютним голом у футболці збірної України відзначився Віктор Корнієнко. Для нього це також була перша гра за національну команду.

Огляд та відео товариського матчу Чехія – Україна ви можете подивитися на сайті Факти ICTV.

Фото: УАФ