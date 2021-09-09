Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала бронзову нагороду у стрибках у довжину у перший день змагань фіналу Діамантової ліги.

У Цюриху українка показала в останній спробі результат 6,75 м.

Золото у цій дисципліні виборола сербка Івана Шпанович (6,96 м), а срібло дісталося представниці Швеції Хадді Санья (6,83 м).

Виступи у фіналі Діамантової ліги Бех-Романчук розпочала із заступу, але після двох наступних спроб вийшла на четверте місце із результатом 6.68 метри.

Четвертий стрибок не покращив становище українки, але потім змогла вирвати третє місце на п’єдесталі.

У фіналі Діамантової ліги у 2019 році у Брюсселі Бех-Романчук фінішувала четвертою.

Ще одна легкоатлетка Ярослава Магучіх змогла вибороти срібло у фіналі Діамантової ліги у Цюриху у стрибках у висоту. Магучіх вдалося підняти планку у 2,03 м.