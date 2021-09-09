Чоловіча збірна Україна зіграє проти команди Росії в 1/8 фіналу Євро-2021 з волейболу. Це буде друга зустріч в історії між Україною та Росією.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник прокоментував майбутній матч з представниками РФ, зазначивши, що на чемпіонатах Європи слабких немає.

– Як вже відомо, в 1/8 фіналу ми натрапили на Росію. Збірну, яка не потребує зайвих рекомендацій, і срібло на останній Олімпіаді яскраво свідчить про її силу, – зазначив Мельник.

За його словами, величезне значення у поєдинку з Росією гратиме характер гравців, віра у власні сили й тактична дисциплінованість.

– Усе насамперед залежатиме від наших волейболістів. Їм просто варто абсолютно не звертати уваги, хто по інший бік сітки: тобто, Росія – значить Росія. І все. Слабких тут нема. Тим паче у плей-оф, – додав Мельник.

Як пояснив глав ФВУ, підопічним Угіса Крастіньша необхідно сконцентруватися насамперед на власних діях.

Водночас Мельник додав, що на стадіоні, де зустрінуться команди, буде дуже спекотно.

Волейбольний матч Україна – Росія відбудеться 11 вересня у польському Гданську. Початок поєдинку 1/8 фіналу о 18.30 за київським часом.

На стадії групового етапу українці у групі A здобули три перемоги – над Бельгією, Португалією і Грецією.

Водночас команда зазнала двох поразок від Сербії та Польщі. Таким чином національна збірна з третього місця вийшла до плей-оф.

Збірна Росії у своїй групі C зайняле друге місце та набрала 11 очок.

Попередній раз збірні України та РФ перетнулися на чемпіонаті Європи-2005. Тоді росіяни перемогли українців з рахунком 3:0.

Джерело: ФВУ

Фото: ФВУ