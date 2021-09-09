Допінг у збірній Казахстану: чи можуть Україні присудити перемогу

Позитивну допінг-пробу казахського футболіста Руслана Валіулліна підтвердили 9 вересня у казахському ФК Тобол.

Саме цей футболіст брав участь у четвертому матчі відбору до ЧС-2022 проти України та відзначився дублем у ворота Андрія Пятова, допомігши вирвати нічию для своєї команди у зустрічі на останніх хвилинах.

У наступному матчі відбору проти Фінляндії Валіуллін вже не грав, а у Казахській федерації футболу причиною його не включення до заявки назвали м’язову травму.

З огляду на ситуацію, стає цікаво, чи можлива технічна поразка збірній Казахстану у матчі з Україною. Факти ICTV розповідають, чи може позитивна допінг-проба вплинути на результат матчу Казахстан – Україна.

У статті 11 Антидопінгового регламенту йдеться:

— В разі інформації про можливе порушення антидопінгових правил за статтею 7 у більш ніж одного гравця з однієї і тієї ж команди, адміністрація УЄФА проводить відповідне цільове тестування цієї команди протягом змагального періоду. У разі виявленні порушення антидопінгових правил з боку більш ніж двох гравців однієї і тієї ж команди протягом змагального періоду УЄФА застосовує до асоціації-члена УЄФА або клубу цих гравців відповідні санкції відповідно до Дисциплінарного регламенту УЄФА і чинним регламентом в доповнення до наслідків для окремих гравців, які вчинили порушення антидопінгових правил.

Допінг-пробу у Валіулліна та ще одного гравця ФК Тобол Сергія Малого взяли після матчу-відповіді третього раунду кваліфікаційного відбору Ліги конференцій між Жиліною та Тоболом.

Результат тесту футболісту відправили 2 вересня, коли він у складі казахської делегації прямував на матч відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії.

Отже, відповідний пункт регламенту УЄФА свідчить про те, що результат матчу Казахстан – Україна (2:2) залишиться без змін.

Результат тесту Валіулліна може вплинути лише на матч-відповідь Жиліни та Тобола, який завершився розгромною поразкою казахського клубу з рахунком 5:0.

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Фото: УАФ