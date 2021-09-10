Харківський Житлобуд-1 9 вересня зіграв матч-відповідь із кіпрським Аполлоном в рамках другого раунду жіночої Ліги чемпіонів на ОСК Металіст.

Таким чином, команда вперше в історії вийшла в групу жіночої Ліги чемпіонів.

Матч на своїй території харків’янки виграли із рахунком 3:1 після виїзної перемоги 2:1 на Кіпрі.

Гра почалась дуже активно і вже до 20 хвилини футболістки забили два голи у ворота суперника.

Два голи під час гри забила Ольга Овдійчук на 20 та 60 хвилинах, хоча гра була вже не такою жвавою.

Кіпрські спортсменки заволоділи м’ячем вже наприкінці гри і навіть зуміли забити один гол, який вже не вплинув на результат матчу.

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Ще один гол за Україну забила Ольга Бойченко на 15 хвилині.За сумою двох матчів, Житлобуд веде 5:2 і відповідно, вперше в історії українського жіночого футболу проходить у груповий раунд жіночої ЛЧ.

Жеребкування цього раунду відбудеться вже в понеділок, 13 вересня.

Фото: fczh1.com