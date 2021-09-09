Літак зі збірною Німеччини здійснив аварійну посадку в Единбурзі

Літак із збірною Німеччини з футболу на борту вилетів із Рейк’явіка о 2-й годині ночі після перемоги підопічних Ганса Дітер-Фліка над Ісландією з рахунком 4:0. Літак компанії KlasJet прямував до Франкфурта.

В небі над шотландським Арбротом з борту надійшов аварійний сигнал, після чого літак здійснив незаплановану аварійну посадку в Единбурзі.

Пілоти різко розвернули літак між Денді та Арбротом та вже за 20 хвилин приземлилися у столиці Шотландії приблизно о 4.00.

Причини посадки поки невідомі. За інформацією німецьких ЗМІ, з борту надійшов сигнал 7700, що означає, що на борту сталася аварійна ситуація.

Згодом на сторінці збірної Німеччини у Twitter з’явилася інформація, що команда у безпеці.

— Безпека насамперед. Безпечна зупинка як запобіжний захід в Единбурзі.

Uns geht’s gut.

Sicherheitscheck an der Maschine läuft… https://t.co/bUemCeBXt1 — Die Mannschaft (@DFB_Team) September 9, 2021

У другому твіті підтвердили, що з командою та делегацією все гаразд.

Варто відзначити, що літак, на якому перебувала команда, наразі у повітря ще не підіймали.

У матчі відбіркового раунду чемпіонату світу-2022 збірна Німеччини на виїзді обіграла ісландців з рахунком 4:0. Бундестім із 15 очками посідає перше місце в групі J, Ісландія з чотирма очками – на п’ятій сходинці.