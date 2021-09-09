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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Літак зі збірною Німеччини здійснив аварійну посадку в Единбурзі

Літак на заході сонця

Літак із збірною Німеччини з футболу на борту вилетів із Рейк’явіка о 2-й годині ночі після перемоги підопічних Ганса Дітер-Фліка над Ісландією з рахунком 4:0. Літак компанії KlasJet прямував до Франкфурта.

В небі над шотландським Арбротом з борту надійшов аварійний сигнал, після чого літак здійснив незаплановану аварійну посадку в Единбурзі.

Пілоти різко розвернули літак між Денді та Арбротом та вже за 20 хвилин приземлилися у столиці Шотландії приблизно о 4.00.

Причини посадки поки невідомі. За інформацією німецьких ЗМІ, з борту надійшов сигнал 7700, що означає, що на борту сталася аварійна ситуація.

Згодом на сторінці збірної Німеччини у Twitter з’явилася інформація, що команда у безпеці.

— Безпека насамперед. Безпечна зупинка як запобіжний захід в Единбурзі.

У другому твіті підтвердили, що з командою та делегацією все гаразд.

Варто відзначити, що літак, на якому перебувала команда, наразі у повітря ще не підіймали.

У матчі відбіркового раунду чемпіонату світу-2022 збірна Німеччини на виїзді обіграла ісландців з рахунком 4:0. Бундестім із 15 очками посідає перше місце в групі J, Ісландія з чотирма очками – на п’ятій сходинці.

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Джерело: Sky Sports

Фото: Depositphotos

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