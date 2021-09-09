Чоловіча збірна України з волейболу з третього місця у групі вийшла до плей-оф чемпіонату Європи-2021, що відбувається у польському Гданську.

Суперником синьо-жовтих в 1/8 фіналу Євро-2021 стане команда Росії, яка посіла другу сходинку у групі С та набрала 11 очок. Україна мала спершу грати з Туреччиною, але ця збірна несподівано поступилася в останньому матчі групового раунду Фінляндії (2:3).

Ця гра 1/8 фіналу відбудеться 11 вересня о 18.30 за київським часом у Гданську.

Це буде друга зустріч між Україною та Росією. Вперше команди перетнулися на Євро-2005, тоді перемогли росіяни з рахунком 3:0.

Переможець дуелі Україна – Росія в 1/4 фіналу зіграє з переможцем пари Польща – Фінляндія.

На стадії групового етапу збірна України у групі здобула три перемоги над Бельгією, Португалією і Грецією та зазнала двох поразок – від Сербії та Польщі.

До плей-оф фіналу чемпіонату Європи з волейболу збірна України кваліфікувалася достроково, здолавши у четвертому матчі Бельгію з рахунком 3:1.

Фото: cev.eu