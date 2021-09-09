13-річний хлопчик під час матчу відбору на чемпіонат світу-2022 між збірними Нідерландів та Чорногорії вибіг на поле, щоб сфотографуватись зі своїм кумиром Мемфісом Депаєм.

Тепер юному уболівальнику доведеться розплачуватися за цей вчинок.

Відбірковий матч ЧС-2022 проходив у нідерландському Ейндховені 4 вересня.

Під час поєдинку підліток прорвався прямо на поле, щоб здійснити дитячу мрію – зробити фото із лідером збірної Нідерландів Депаєм.

Коли хлопець підбіг із телефоном у руках до футболіста, той не відмовив уболівальнику у фото. Вони зробили спільне селфі.

Після цього юнак залишив газон і швиденько повернувся на своє місце на трибуні.

Хлопець одразу зателефонував комусь, щоб розповісти про те, що сталось. А інші глядачі з гумором поставились до вчинку фаната.

Однак покарання підлітку уникнути не вдалося. Адже Нідерландська футбольна асоціація заборонила йому відвідувати футбольні матчі до п’яти років.

Ба більше, уболівальника оштрафували на €100.

Водночас сам хлопець заявив, що не шкодує, а навпаки – радий.

– Живемо один раз, тому я вирішив це зробити. Тепер я не зможу ходити на матчі, але маю унікальне фото з Мемфісом, – ділиться підліток.

4 вересня Нідерланди розгромно перемогли у Чорногорії з рахунком 4:0. Зокрема, зірковий Депай у цій зустрічі оформив дубль.

За підсумками шести турів збірна Нідерландів – лідер у своїй групі G.