Екс-керманич Міжнародної федерації футболу Йозеф Блаттер оцінив свій внесок у розвиток найбільшої спортивної організації світу – ФІФА.

— Коли я почав працювати тут, ФІФА ніхто не знав. Раз на чотири роки був Кубок світу та олімпійський турнір з футболу. Це був мій перший контакт з Росією на турнірі у Москві у 1980-му. А потім вже почався розвиток футболу, він співпав із розвитком інформаційних систем і телебачення. Приватного телебачення. І тоді люди побачили, що футбол – це класний продукт! І по телебаченню у вас вже готове шоу, без будь-яких підготовок, – сказав Блаттер.

Швейцарський функціонер додав, що у футбол почали вкладати великі гроші, почали з’являтися ліги з найкращими командами.

— Це поділило ліги на багаті й не дуже забезпечені. Топові чемпіонати забирають собі найкращих гравців. Це бізнес, а бізнес – це завжди нечесна гра. У бізнесі є попит і пропозиція. Якщо футбол вже у цій системі, він не може йти проти правил.

Продовжуючи тему Блаттер зазначив, що ФІФА -це своєрідний монстр, який грає за правилами бізнесу.

— Я створив монстра, повинен був, але монстр грав за правилами бізнесу. Я магістр економіки, але я не зміг це зупинити, тому що це попит і пропозиція. Це все сумно, але це факт. У футболу 2 млрд шанувальників. Немає жодної країни, релігії або системи, де було б 2 млрд осіб, а у футболу є, – підсумував 85-річний колишній бос ФІФА.

У березні 2021 року незалежний комітет з етики визнав Блаттера винним у численних порушеннях кодексу етики організації (FCE). Його відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на шість років та вісім місяців.

Також Блаттеру призначили штраф у розмірі 1 млн швейцарських франків ($1,069 млн).

Блаттер очолював ФІФА з 1998 по 2015 рік. Він покинув посаду через корупційний скандал. Наприкінці лютого 2016 року наступником Блаттера на посаді став Джанні Інфантіно.