Українська стрибунка Ярослава Магучіх прокоментувала скандал щодо нового спільного фото з росіянкою Марією Ласіцкене.

Українка наголосила, що світлина, на якій присутні також спортсменки з інших країн, була зроблена на прохання польської стрибунки Каміли Ліцвінко. Вона завершує спортивну кар’єру, тому хотіла зробити фото на пам’ять.

– Тепер кульмінація: обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт представниця Австралії, будьте уважніше, будь ласка, – звернулася Магучіх до журналістів.

Ярослава Магучіх зауважила, що за останній місяць почула про себе багато неприємних речей, тому вирішила пояснити ситуацію та поставити крапку у цьому питанні.

Спільна світлина, на якій також присутня українська легкоатлетка Ірина Геращенко та спортсменки з інших країн, з’явилася у мережі 9 вересня. Її оприлюднила Елінор Паттерсон – стрибунка з Австралії.

Магучіх розкритикували за те, що попередній скандал через фото з Ласіцкене на Олімпіаді-2020 її нічому не навчив.

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Скандал з Магучіх на Олімпіаді-2020

Під час Олімпійський ігор в Токіо Ярослава Магучіх сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Cпортсменки позували з прапорами України та Олімпійського комітету РФ.

У мережі одні користувачі дорікали стрибунці, що на восьмому році агресії Росії вона фотографується з громадянкою РФ, яка має звання капітана Збройних сил Росії. Інші ж стали на бік дівчини, мовляв, спорт поза політикою.

Магучіх, до речі, є молодшим сержантом ЗСУ. Тоді вона пояснила, що у фотографії не було політичного підтексту. Також вона не заперечила, що між Україною та РФ йде війна.

Фото: Елінор Паттерсон

Джерело: Ярослава Магучіх