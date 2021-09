Мессі побив рекорд Пеле та став рекордсменом у Південній Америці

Зірковий гравець ПСЖ Ліонель Мессі допоміг збірній Аргентині здолати Болівію у матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Також нападник зумів побити рекорд легендарного бразильця Пеле.

Мессі оформив успішний хет-трик у відбірковому матчі на ЧС-2022. Цим він і вивів команду у переможці.

Уже на 14-й хвилині зустрічі аргентинець відкрив рахунок. А у другому таймі ще двічі загатив по воротах суперника.

У підсумку матч Аргентина – Болівія закінчився розгромним рахунком 3:0.

Таким чином Лео довів кількість м’ячів за національну збірну до 79 і став топ-бомбардиром серед збірних Південної Америки.

Він випередив на два голи легендарного форварда збірної Бразилії Пеле. На рахунку екс-гравця залишається 77 м’ячів.

Відзначимо, що бразилець відіграв за свою збірну 92 матчі, тоді як Мессі вже 153 поєдинка.

Messi in tears, talking about the hard times Argentina went and are going through with covid (one of the worst in the world), to now seeing the joy of the people around the stadium ❤️???? pic.twitter.com/yw4gVjXSAq

