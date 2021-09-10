Мессі побив рекорд Пеле та став рекордсменом у Південній Америці

Зірковий гравець ПСЖ Ліонель Мессі допоміг збірній Аргентині здолати Болівію у матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Також нападник зумів побити рекорд легендарного бразильця Пеле.

Мессі оформив успішний хет-трик у відбірковому матчі на ЧС-2022. Цим він і вивів команду у переможці.

Уже на 14-й хвилині зустрічі аргентинець відкрив рахунок. А у другому таймі ще двічі загатив по воротах суперника.

У підсумку матч Аргентина – Болівія закінчився розгромним рахунком 3:0.

Таким чином Лео довів кількість м’ячів за національну збірну до 79 і став топ-бомбардиром серед збірних Південної Америки.

Він випередив на два голи легендарного форварда збірної Бразилії Пеле. На рахунку екс-гравця залишається 77 м’ячів.

– Я довго мріяв про це. Це унікальний момент, який трапився після стількох очікувань. Мої мама та брати на трибунах. Вони багато страждали і сьогодні тут святкують. Я дуже щасливий, – прокоментував Мессі.

Відзначимо, що бразилець відіграв за свою збірну 92 матчі, тоді як Мессі вже 153 поєдинка.

Messi in tears, talking about the hard times Argentina went and are going through with covid (one of the worst in the world), to now seeing the joy of the people around the stadium ❤️???? pic.twitter.com/yw4gVjXSAq — mx (SUSPENDED) (@MessiMX30i) September 10, 2021

Після восьми турів кваліфікації ЧС-2022 аргентинці займають друге місце у групі з 18 очками.

Лідирує у рейтингу команда Бразилії, у якої на рахунку 24 очка.

Уже 7 жовтня збірна Аргентини зустрінеться з командою Парагвая. Матч пройде на виїзді.

10 серпня Мессі офіційно став гравцем ПСЖ на два сезони. Проте в умовах контракту є опція – продовження ще на рік.

Аргентинець грає за французів у футболці під знаковим 30-м номером. Саме під цієї цифрою знаменитий гравець розпочинав свою кар’єру в Барселоні.