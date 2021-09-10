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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Мессі побив рекорд Пеле та став рекордсменом у Південній Америці

Лионель Месси

Зірковий гравець ПСЖ Ліонель Мессі допоміг збірній Аргентині здолати Болівію у матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Також нападник зумів побити рекорд легендарного бразильця Пеле.

Мессі оформив успішний хет-трик у відбірковому матчі на ЧС-2022. Цим він і вивів команду у переможці.

Уже на 14-й хвилині зустрічі аргентинець відкрив рахунок. А у другому таймі ще двічі загатив по воротах суперника.

У підсумку матч Аргентина – Болівія закінчився розгромним рахунком 3:0.

Таким чином Лео довів кількість м’ячів за національну збірну до 79 і став топ-бомбардиром серед збірних Південної Америки.

Він випередив на два голи легендарного форварда збірної Бразилії Пеле. На рахунку екс-гравця залишається 77 м’ячів.

– Я довго мріяв про це. Це унікальний момент, який трапився після стількох очікувань. Мої мама та брати на трибунах. Вони багато страждали і сьогодні тут святкують. Я дуже щасливий, – прокоментував Мессі.

Відзначимо, що бразилець відіграв за свою збірну 92 матчі, тоді як Мессі вже 153 поєдинка.

Після восьми турів кваліфікації ЧС-2022 аргентинці займають друге місце у групі з 18 очками.

Лідирує у рейтингу команда Бразилії, у якої на рахунку 24 очка.

Уже 7 жовтня збірна Аргентини зустрінеться з командою Парагвая. Матч пройде на виїзді.

10 серпня Мессі офіційно став гравцем ПСЖ на два сезони. Проте в умовах контракту є опція – продовження ще на рік.

Аргентинець грає за французів у футболці під знаковим 30-м номером. Саме під цієї цифрою знаменитий гравець розпочинав свою кар’єру в Барселоні.

У 2021 році у складі збірної Аргентини Мессі виграв Копа Америки. Це перший його титул на рівні національних команд.

Джерело: Goal

Фото: Dreamstime

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