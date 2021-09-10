Легкоатлети Ярослава Магучіх і Михайло Кохан стали топ-спорстменами України за підсумками серпня 2021 року.
19-річна Магучіх у серпні виграла бронзову нагороду зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, стрибнувши на 2 м.
Також легкоатлетка стала другою на етапі Діамантової ліги у Лозанні з результатом 1,98 м.
20-річний Кохан посів четверту сходинку з метання молота на Олімпіаді-2020. Він метнув молот на 80,39 м.
Ба більше, він виграв міжнародні змагання у Будапешті – 78,77 м. Також він встановив на цьому турнірі особистий рекорд.
Голосування за найкращих легкоатлета й легкоатлетку України проходить щомісяця.
Участь у ньому беруть три категорії: експерти (Рада ФЛАУ), фанати й представники ЗМІ. Голоси кожної категорії враховуються як третина від усіх голосів.
Що відомо про легкоатлетів
Ярослава Магучіх – українська спортсменка, яка спеціалізується на стрибках у висоту.
Бронзова призерка Олімпіади-2020, чемпіонка Європи 2021 року з легкої атлетики в приміщенні, чемпіонка світу та Європи серед юнаків і рекордсменка світу у віковій категорії до 20 років.
Михайло Кохан – легкоатлет, що спеціалізується у метанні молота. Чемпіон світу та Європи серед юнаків, рекордсмен світу у віковій групі до 18 років.
За підсумками сезону-2019 був визнаний в Україні Найкращим легкоатлетом року та Зіркою, яка сходить.
Джерело: ФЛАУ