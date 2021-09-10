Українські легкоатлети вибороли срібло та бронзу у фіналі Діамантової ліги в Цюріху

Українська легкоатлетка Анна Рижикова завоювала бронзу у фіналі Діамантової ліги в Цюріху в бігу на 400м. з бар’єрами.
Спортсменка прибігла до фінішу з результатом 53,70 секунд. Її випередили нідерландка Фемке Бол та американка Шамьє Літтл.
Ще одна українська спортсменка Вікторія Ткачук посіла четверте місце з результатом у 53,76 секунди.
Загалом результати змагань у Швейцарії такі:
- Фемке Бол — 52,80 с
- Шамьє Літтл — 53,35
- Анна Рижикова – 53,70
- Вікторія Ткачук – 53,76
Крім цього у фіналі ліги срібну медаль отримав українець Андрій Проценко у стрибках в висоту із найкращим результатом в сезоні – 2.30 м.
Його переміг лише італієць Джанмарко Тамбері із результатом 2.34 м.
Напередодні стрибунка Ярослава Магучіх виборола срібло у стрибках в висоту у фіналі Діамантової ліги, а спортсменка Марина Бех-Романчук посіла третє місце в стрибках у довжину.
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