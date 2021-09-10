Українські легкоатлети вибороли срібло та бронзу у фіналі Діамантової ліги в Цюріху

Українська легкоатлетка Анна Рижикова завоювала бронзу у фіналі Діамантової ліги в Цюріху в бігу на 400м. з бар’єрами.

Спортсменка прибігла до фінішу з результатом 53,70 секунд. Її випередили нідерландка Фемке Бол та американка Шамьє Літтл.

Ще одна українська спортсменка Вікторія Ткачук посіла четверте місце з результатом у 53,76 секунди.

Загалом результати змагань у Швейцарії такі:

Фемке Бол — 52,80 с

Шамьє Літтл — 53,35

Анна Рижикова – 53,70

Вікторія Ткачук – 53,76

Крім цього у фіналі ліги срібну медаль отримав українець Андрій Проценко у стрибках в висоту із найкращим результатом в сезоні – 2.30 м.

Його переміг лише італієць Джанмарко Тамбері із результатом 2.34 м.

Напередодні стрибунка Ярослава Магучіх виборола срібло у стрибках в висоту у фіналі Діамантової ліги, а спортсменка Марина Бех-Романчук посіла третє місце в стрибках у довжину.

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