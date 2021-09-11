Від Світоліної до Бущана: голосування за найсексуальнішого спортсмена України

День фізичної культури та спорту Україна щорічно відзначає у другу суботу вересня. Цьогоріч свято припало на 11 вересня.

У цей день зі святом прийнято вітати професійних спортсменів та шанувальників активного способу життя. Також у цей день вшановують ветеранів вітчизняного спорту.

Офіційно свято заснували ще у 1994 році. В Україні в День фізичної культури та спорту проводяться марафони та змагання з нагородженням переможців.

Найтитулованішою спортсменкою незалежної України є Яна Клочкова. У плаванні вона встановила світовий рекорд з запливу на 400 метрів.

Наші спортсмени часто тішать нас своїми успіхами, прославляючи нашу країну та здіймаючи українських стяг на вершині п’єдесталу. Вони дарують нам найщемкіші емоції, змушують інколи плакати через поразки або через радість перемог.

У цей день Факти ICTV пропонують обрати найсексуальніших спортсменів України, якими захоплюються не лише на Батьківщині.

2021 рік був мега спортивний – спершу ми разом раділи від виходу нашої футбольної збірної до 1/4 фіналу Євро-2020, потім підтримували українських атлетів на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо та Паралімпіаді-2020.

Факти ICTV також підготували комплекс вправ від українських зірок, які можна робити у домашніх умовах .