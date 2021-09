Екс-чемпіон світу Холіфілд програв нокаутом у своєму першому за 10 років поєдинку

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд програв технічним нокаутом бійцю змішаних єдиноборств Вітору Белфорту в своєму першому за останнє десятиліття поєдинку.

Бій відбувся у ніч з 11 на 12 вересня і був організований компанією Triller Fight Club. Спочатку поєдинок планувалося провести в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), однак згодом його перенесли до Флориди.

Суперником 58-річного Холіфілда, котрий уже 10 років не виходив у ринг, став 44-річний бразилець Белфорт.

Поєдинок мав відбутися в форматі вісім раундів по дві хвилини. Однак розв’язка настала менш ніж за дві хвилини: спершу бразилець наніс серію ударів по корпусу Холіфілда, унаслідок чого той упав на канати.

Згодом Белфорт відправив американця в нокдаун аперкотом. Після ще низки ударів, на які Холіфілд не зміг відповісти, рефері достроково припинив бій. Перемогу здобув Белфорт.

