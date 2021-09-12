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Факти / Спорт
Юлія Соколова |

Екс-чемпіон світу Холіфілд програв нокаутом у своєму першому за 10 років поєдинку

Бій Евандера Холіфілда проти Вітора Белфорта

Екс-чемпіон світу Холіфілд програв нокаутом у своєму першому за 10 років поєдинку

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд програв технічним нокаутом бійцю змішаних єдиноборств Вітору Белфорту в своєму першому за останнє десятиліття поєдинку.

Бій відбувся у ніч з 11 на 12 вересня і був організований компанією Triller Fight Club. Спочатку поєдинок планувалося провести в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), однак згодом його перенесли до Флориди.

Суперником 58-річного Холіфілда, котрий уже 10 років не виходив у ринг, став 44-річний бразилець Белфорт.

Поєдинок мав відбутися в форматі вісім раундів по дві хвилини. Однак розв’язка настала менш ніж за дві хвилини: спершу бразилець наніс серію ударів по корпусу Холіфілда, унаслідок чого той упав на канати.

Згодом Белфорт відправив американця в нокдаун аперкотом. Після ще низки ударів, на які Холіфілд не зміг відповісти, рефері достроково припинив бій. Перемогу здобув Белфорт.

Коментували поєдинок у прямому ефірі 45-й президент США Дональд Трамп та його син – Дональд Трамп-молодший.

Дональд Трамп із сином

Евандер Холіфілд – американський боксер-професіонал, котрий виступав у важкій ваговій категорії. Він був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії. Холіфілд – член Міжнародного залу боксерської слави.

Вітор Белфорт – бразильський боєць змішаного стилю, чемпіон Бразилії з джиу-джитсу, чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв у напівважкій вазі за версіями UFC (2004 рік) та Cage Rage (2007 рік).

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Джерело: The New York Times, Sky Sports

Фото: Getty Images

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