Екс-чемпіон світу Холіфілд програв нокаутом у своєму першому за 10 років поєдинку

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд програв технічним нокаутом бійцю змішаних єдиноборств Вітору Белфорту в своєму першому за останнє десятиліття поєдинку.

Бій відбувся у ніч з 11 на 12 вересня і був організований компанією Triller Fight Club. Спочатку поєдинок планувалося провести в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), однак згодом його перенесли до Флориди.

Суперником 58-річного Холіфілда, котрий уже 10 років не виходив у ринг, став 44-річний бразилець Белфорт.

Поєдинок мав відбутися в форматі вісім раундів по дві хвилини. Однак розв’язка настала менш ніж за дві хвилини: спершу бразилець наніс серію ударів по корпусу Холіфілда, унаслідок чого той упав на канати.

Згодом Белфорт відправив американця в нокдаун аперкотом. Після ще низки ударів, на які Холіфілд не зміг відповісти, рефері достроково припинив бій. Перемогу здобув Белфорт.

Vitor Belfort just destroyed Evander Holyfield We just witnessed elderly abuse on live TV #HolyfieldBelfort #TrillerFightClub pic.twitter.com/2jxTzUF4iq — ???????????????????????????????????????? (@SlawsomeMMA) September 12, 2021

Коментували поєдинок у прямому ефірі 45-й президент США Дональд Трамп та його син – Дональд Трамп-молодший.

Евандер Холіфілд – американський боксер-професіонал, котрий виступав у важкій ваговій категорії. Він був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії. Холіфілд – член Міжнародного залу боксерської слави.

Вітор Белфорт – бразильський боєць змішаного стилю, чемпіон Бразилії з джиу-джитсу, чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв у напівважкій вазі за версіями UFC (2004 рік) та Cage Rage (2007 рік).

Джерело: The New York Times, Sky Sports