У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22 зустрінуться київське Динамо та лісабонська Бенфіка. Гра відбудеться 14 вересня у Києві на НСК Олімпійський.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Де дивитися Динамо – Бенфіка

В Україні вболівальники можуть подивитися поєдинок у прямому ефірі на відеосервісі MEGOGO.

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Футбольні клуби вже зустрічалися в межах групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2016/17. Тоді Бенфіка в Києві перемогла господарів поля з рахунком 2:0, а в Лісабоні здобула мінімальну перемогу над киянами – 1:0.

Окрім того, Динамо і Бенфіка грали в межах групового етапу Кубка чемпіонів-1991/92. Кияни виграли в домашній грі з рахунком 1:0, але на виїзді поступилися з розгромним рахунком – 0:5.

Відзначимо, що у цьому сезоні команди потрапили до групи Е. Їхніми суперниками також будуть каталонська Барселона і мюнхенська Баварія.

Бенфіка активно розпочала сезон у Португалії. Клуб Романа Яремчука виграв усі п’ять матчів Прімейри. Український форвард встиг відзначитися двома голами і чотирьма асистами.

Водночас Динамо напередодні матчу ЛЧ здолала Металіст 1925 у Харкові. Кияни, як і лісабонська команда, лідирують у національній першості.