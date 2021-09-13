Українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася на четверту позицію у міжнародному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

До цього українка займала п’яту сходинку у світовій кваліфікації. Востаннє Світоліна була четвертою ракеткою світу у лютому 2020 року.

На першому місці у рейтингу WTA Ешлі Барті з Австралії, на другому білоруска Аріна Соболенко, а на третьому – Кароліна Пліскова з Чехії. П’ятірку кращих тенісисток закриває Наомі Осака з Японії.

Значно поліпшила позицію в рейтингу українка Ангеліна Калініна – вона піднялася на 12 сходинок і наразі посідає 63 місце.

Даяна Ястремська та Марта Костюк опустилися вниз і наразі посідають 53-тє та 56-те місця.

8 вересня Еліна Світоліна вибула з чемпіонату США з тенісу (US Open). Українка програла канадській тенісистці Лейлі Фернандес в 1/4 фіналу з рахунком 1:2.

Читайте: