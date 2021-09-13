Українська легкоатлетка Левченко стала бронзовою призеркою на турнірі у Берліні

Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала чудовий результат зі стрибків у висоту на Континентальному турі в Берліні (ISTAF Berlin). Українка потрапила до топ-3 за підсумками цих змагань.
Левченко з першої спроби подолала висоту 1.89 метри. Таким чином вона завоювала бронзову медаль.
Водночас інша українка Ірина Геращенко показала такий же результат. Однак вона поступилася за спробами й тому посіла п’яту сходинку.
Переможницею змагань у цьому виді спорту стала представниця Росії Марія Ласіцкене – олімпійська чемпіонка і переможниця Діамантової ліги . Її результат – 1.98 м.
Другою стала австралійка Нікола МакДермотт. Вона змогла взяти висоту 1.95 м.
Окрім того, четверте місце зі стрибків у довжину посіла представниця України Марина Бех-Романчук з результатом 6.44 м.
Перемогла у цьому виді змагань Жасмін Сойєрс з Великої Британії – 6.73 м.
Міжнародні змагання з легкої атлетики ISTAF Berlin проходять у цьому році всоте.
Юлія Левченко удруге в сезоні на міжнародному рівні закінчила змагання на п’єдесталі. На турнірі, що проходив у Фінляндії на початку червня вона також стала бронзовою призеркою.
Фото: ФЛАУ