Українські гімнасти завоювали чотири нагороди Кубка світового виклику, що проходив у турецькому Мерсіні напередодні чемпіонату світу.

Ілля Ковтун зумів вибороти одразу три медалі на фінальному етапі цього сезону Кубка. Також успіхом відзначилась Єлизавета Губарева.

У вправі на паралельних брусах 18-річний Ковтун здобув золото. Його результат становив 15,05.

Відзначимо, що це вже шоста золота нагорода гімнаста в цьому сезоні Кубка світового виклику.

Водночас у вільних вправах українець набрав 14,4 бала і став срібним призером. Також у вправах на коні він став другим із результатом 14,65.

Загалом у цьому сезоні Кубка Ковтун виборов 12 нагород.

17-річна Губарева також завоювала срібну медаль у вправі на брусах. Це деб’ютний приз гімнастки у цьому сезоні Кубка.

Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики проходив у Туреччині з 10 до 12 вересня. Це був фінальний етап перед початком чемпіонату світу.

Так, ЧС зі спортивної гімнастики пройде з 18 до 24 вересня в Кітакюшю, Японія.

Окрім того, на Континентальному турі з легкої атлетики в Берліні українка Юлія Левченко стала третьою зі стрибків у висоту. Вона змогла взяти 1.89 метри з першої спроби.

Переможницею змагань стала росіянка Марія Ласіцкене. Її результат – 1.98 м.

Фото: НОК України