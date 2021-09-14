У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022 донецький Шахтар зіграє проти тираспольського Шерифа. Гра відбудеться у середу, 15 вересня, на стадіоні Шериф (Молдова).

Початок матчу о 19.45 за київським часом.

Де дивитися Шахтар – Шериф

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Шериф буде доступна на відеосервісі MEGOGO. Також гру можна буде побачити на платформі Воля TV.

О 19.45 вітчизняні вболівальники зможуть почати дивитись поєдинок.

Раніше футбольні команди зустрічалися у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів сезону-2003/2004.

Поєдинок проходив у молдовському Тирасполі та закінчився нічийним рахунком 0:0, але у Донецьку гірники вибороли перемогу з рахунком 2:0.

Відзначимо, що Шериф – єдиний дебютант Ліги чемпіонів у цьому сезоні.

Тренером клубу з Молдови є Юрій Вернидуб. Наставник добре знає Шахтар за часів співпраці з луганською Зорею.

Напередодні, у третьому кваліфікаційному раунді Шериф здолав Црвену Звезду із Сербії, а у плей-оф – хорватське Динамо.

Водночас гірники – незмінні учасники ЛЧ останніх років – у третьому кваліфікаційному раунді двічі обіграли бельгійський Генк, а потім у запеклій сутичці перемогли більш статусного суперника з Франції – Монако.

За результатами жеребкування нового турніру Ліги чемпіонів команди потрапили до групи D. Їхніми суперниками також є Інтер з Мілану і Реал із Мадриду.

Нагадаємо, що торік Шахтар вже зустрічався у межах групового етапу з Реалом і Інтером. Тоді команді зовсім трохи не вистачило, щоб вийти до плей-оф.