14 вересня 2021 року помер Юрій Сєдих – дворазовий олімпійський чемпіон та володар світового рекорду з метання молота. Спортсмена не стало у віці 66 років.
Про смерть Юрія Сєдих повідомив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка у соцмережі.
– Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих. Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота все ще не побитий, – написав Бубка.
Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh…
An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV
— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021
Причина смерті Юрія Сєдих наразі невідома. Після завершення своєї кар’єри він тривалий час проживав у Парижі.
Біографія Сєдих
Спортсмен народився у 1955 році в Новочеркаську (Росія). Із 1972-го жив та тренувався у Києві.
Саме під час перебування в Україні Сєдих виграв усі головні медалі в кар’єрі й установив рекорд світу.
На початку 1990-х легкоатлет разом із дружиною Наталією Лисовською – олімпійська переможниця в метанні ядра – перебрався до французького Парижа. Викладав фізкультуру в коледжах та університеті.
Донька легкоатлета Алексія народилась у 1993 році. У 2010-му вона, виступаючи за Францію, стала чемпіонкою літніх юнацьких Олімпійських ігор з метання молота.
Досягнення Сєдих
Юрій Сєдих – триразовий призер Олімпійських ігор у складі збірної СРСР. У 1976-му в Монреалі та 1980-му в Москві він ставав олімпійським чемпіоном.
А у 1988 році в Сеулі на Олімпійських іграх виборов срібну медаль.
Також Сєдих триразовий чемпіон Європи. На ЧЄ-1986 під час змагань у німецькому Штутгарті він встановив світовий рекорд, метнувши молот аж на 86,74 метри.
Це одне з найголовніших досягнень у спортивній кар’єрі легкоатлета. За 35 років цей рекорд так ніхто і не побив.
Окрім того, у 1981 році Сєдих вигравав чемпіонат світу, а на ЧС-1983 здобув срібло.
Востаннє Сєдих метав молот на змаганні у 2003 році. На турнірі у Франції він посів третє місце, метнувши молот на 64.53 метри.
У 2013 році спортсмена ввели до Зали слави Всесвітньої легкої атлетики.