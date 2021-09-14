14 вересня 2021 року помер Юрій Сєдих – дворазовий олімпійський чемпіон та володар світового рекорду з метання молота. Спортсмена не стало у віці 66 років.

Про смерть Юрія Сєдих повідомив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка у соцмережі.

– Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих. Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота все ще не побитий, – написав Бубка.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh… An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

Причина смерті Юрія Сєдих наразі невідома. Після завершення своєї кар’єри він тривалий час проживав у Парижі.

Біографія Сєдих

Спортсмен народився у 1955 році в Новочеркаську (Росія). Із 1972-го жив та тренувався у Києві.

Саме під час перебування в Україні Сєдих виграв усі головні медалі в кар’єрі й установив рекорд світу.

На початку 1990-х легкоатлет разом із дружиною Наталією Лисовською – олімпійська переможниця в метанні ядра – перебрався до французького Парижа. Викладав фізкультуру в коледжах та університеті.

Донька легкоатлета Алексія народилась у 1993 році. У 2010-му вона, виступаючи за Францію, стала чемпіонкою літніх юнацьких Олімпійських ігор з метання молота.

Досягнення Сєдих

Юрій Сєдих – триразовий призер Олімпійських ігор у складі збірної СРСР. У 1976-му в Монреалі та 1980-му в Москві він ставав олімпійським чемпіоном.

А у 1988 році в Сеулі на Олімпійських іграх виборов срібну медаль.

Також Сєдих триразовий чемпіон Європи. На ЧЄ-1986 під час змагань у німецькому Штутгарті він встановив світовий рекорд, метнувши молот аж на 86,74 метри.

Це одне з найголовніших досягнень у спортивній кар’єрі легкоатлета. За 35 років цей рекорд так ніхто і не побив.

Окрім того, у 1981 році Сєдих вигравав чемпіонат світу, а на ЧС-1983 здобув срібло.

Востаннє Сєдих метав молот на змаганні у 2003 році. На турнірі у Франції він посів третє місце, метнувши молот на 64.53 метри.

У 2013 році спортсмена ввели до Зали слави Всесвітньої легкої атлетики.