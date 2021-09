14 вересня 2021 року помер Юрій Сєдих – дворазовий олімпійський чемпіон та володар світового рекорду з метання молота. Спортсмена не стало у віці 66 років.

Про смерть Юрія Сєдих повідомив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка у соцмережі.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh…

An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV

— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021