У матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій-2021/2022 норвезький Буде-Глімт зустрінеться з луганською Зорею. Поєдинок відбудеться 16 вересня на стадіоні Аспміра у місті Буде (Норвегія).

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Де дивитися Буде-Глімт – Зоря

Онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій сезону-2021/2022 буде доступна в Україні на відеосервісі MEGOGO.

Норвезька команда раніше ніколи не зустрічалася в єврокубках з українцями. А от у підпочіних Віктора Скрипника вже є досвід суперництва зі скандинавцями.

У 2014 році в третьому кваліфікаційному раунді Зоря двічі здобула перемогу над Мольде – 1:1, 2:1.

У першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 Буде-Глімт поступився польській Легії. Тому норвежці продовжили свою участь у Лізі конференцій.

Спочатку норвезька команда обіграла ісландський Валюр, косовську Приштіну та литовський Жальгіріс. Таким чином Буде-Глімт пройшов до групового раунду ЛК.

У чемпіонаті Норвегії 2018 року команда зайняла 11-ту сходинку серед 16 команд. Уже у 2019-му Буле-Глімт займає друге місце, а в 2020-му – стає чемпіоном. У 2021 році клуб йде другим, поступившись Мольде.

Водночас Зоря стартувала в раунді плей-оф ліги Європи. Але луганчани поступилася австрійському Рапіду, після чого вийшли до групового турніру ЛК.

Відзначимо, що клуб Скрипника стане першим українським клубом, що зіграє на груповому етапі новоствореного турніру.

Команди перебувають у групі С. Їхніми суперниками є італійська Рома та болгарський ЦСКА.