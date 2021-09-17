Українська атлетка Ярослава Магучіх, яка потрапила у скандал через фото з росіянкою Ласіцкене, зізналася про появу правил поведінки на змаганнях для спортсменів. Про це стрибунку запитали під час інтерв’ю.

– Є таке, звичайно, з’явилося…Але рухаємося далі і будемо дивитися, як це буде в майбутньому.

Магучіх поділилася, що їй було емоційно важко під час Олімпіади через критику та підвищений інтерес ЗМІ. Але вона змогла впоратися з цим завдяки підтримці тренера, батьків та інших людей.

– Мене мій тренер налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і якось більш спокійно реагувати на це.

Фото Магучіх з росіянкою

Цього літа на Олімпійських іграх в Токіо Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль у стрибках у висоту.

Після перемоги українка зробила спільний знімок з росіянкою Марією Ласіцкене. Спортсменки позували з прапорами України та ОКР.

Магучіх почали критикувати у соцмережах, про неї багато писали у ЗМІ. Одні користувачі дорікали спортсменці, що вона обіймається з росіянкою, яка має звання капітана Збройних сил Росії. Інші ж стали на її бік, мовляв, спорт поза політикою.

Магучіх теж має звання молодшого сержанта ЗСУ. Вона пояснила, що у спільного фото не було політичного контексту. Також вона не заперечила, що між Україною та Росією йде війна.