Фіаско Шахтаря та Зорі завадили Україні обійти Росію у таблиці коефіцієнтів

Перший тур групового раунду єврокубків, що тривав із 14 до 16 вересня, вніс корективи до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Втім, Україна все ще перебуває за межами топ-10 рейтингу, який гарантує чемпіону внутрішнього розіграшу місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Після першого туру три українські клуби змогли набрати лише одне очко із дев’яти можливих. Київське Динамо у Києві на НСК Олімпійський розійшлося нічиєю із португальською Бенфікою (0:0) у Лізі чемпіонів, а ось донецький Шахтар сенсаційно поступився на виїзді молдовському Шерифу (0:2) у Тирасполі.

Поразкою ознаменувався старт луганської Зорі у Лізі конференцій. Підопічні Віктора Скрипника поступилися норвезькому клубу Буде-Глімт з рахунком 1:3.

У таблиці конференцій Україна має у своєму активі 30.401 бал та посідає одинадцяту позицію.

Відзначимо, що у першому турі був втрачений реальний шанс обійти Росію (30.882), яка теж набрала лише один бал (нічия Локомотива, поразки Спартака та Зеніта) і представлена трьома клубами.

Зміни відбулися у першій п’ятірці таблиці коефіцієнтів УЄФА – Португалія опустилася з п’ятого на шосте місце, пропустивши вперед Францію.

Нагадаємо, що у наступному розіграші Ліги чемпіонів сезону-2022/23 чемпіон України втратить право прямої путівки в груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи – дві найкращі команди УПЛ стартуватимуть з кваліфікації.

У другому турі єврокубків українські команди зіграють проти ще сильніших суперників. Київське Динамо на виїзді зустрінеться з мюнхенською Баварією, Шахтар у Києві прийме міланський Інтер, а Зоря у Запоріжжі зіграє з римською Ромою.

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Фото: Динамо Київ