Чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі подала до суду на компанію Netflix через серіал Хід королеви (The Queen’s Gambit). Сума позову складає $5 млн.

Окрім грошової компенсації вона вимагає вилучити епізоди, в яких подана недостовірна інформація про її досягнення.

В останньому епізоді серіалу вигаданий персонаж, юна шахістка Бет Гармон описується як єдина жінка-чемпіонка, яка змагається із чоловіками.

— Є Нона Гапріндашвілі, але вона чемпіонка світу серед жінок і ніколи не зустрічалася з чоловіками, – йдеться в одному з епізодів серіалу.

У позові зазначається, що до 1968 року, коли розвивається сюжет серіалу, Гапріндашвілі зіграла з понад 50 шахістами-чоловіками, зокрема із десятьма гросмейстрами.

Гапріндашвілі також образило те, що у серіалі її назвали російською шахісткою, хоча вона грузинка.

— Грузини постраждали від російського панування у складі Радянського Союзу, а потім піддалися залякуванню і вторгненню з боку Росії, – наголошується, зокрема, в позові.

У Netflix вже прокоментували позов, зазначивши, що з повагою ставляться до 80-річної Гапріндашвілі і її блискучої кар’єри, але назвали висунуті претензії безпідставними і пообіцяли енергійно відстоювати свою позицію у суді.

Серіал Хід королеви розповідає історію шахового вундеркінда, дівчинки-сироти Бет Гармон, яка намагається стати найвеличнішою шахісткою світу. Паралельно вона бореться з емоційними проблемами, а також із алкогольною та наркотичною залежностями.

Дія серіалу розпочинається у середині 1950-х і продовжується у 1960-х.

Хто така Нона Гапріндашвілі?

Нона Гапріндашвілі — перший міжнародний гросмейстер серед жінок (1976) і перша жінка, яка виборола звання міжнародного гросмейстера серед чоловіків. Це сталося через два роки, у 1978 році.

Вона є першою володаркою призу Шаховий Оскар (1982), який вручають найкращому шахісту за підсумками року.

Фото: Dutch National Archive/Wikipedia