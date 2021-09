Українець Болдирєв виборов золото на чемпіонаті світу зі скелелазіння у Москві

Українець Даниїл Болдирєв виборов золоту нагороду на чемпіонаті світу зі скелелазіння, що відбувається у Москві (РФ).

Наш спортсмен став чемпіоном світу у дисципліні швидкість. Болдирєв показав результат 5,73 сек.

What a race!

Ukraine’s Danyil Boldyrev secures gold at the @ifsclimbing World Championships in Moscow!

Follow the Speed Finals on https://t.co/RG08DMKMzK! #MoscowWCH pic.twitter.com/IFP5svIfMF

— Olympics (@Olympics) September 16, 2021