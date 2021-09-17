Українець Болдирєв виборов золото на чемпіонаті світу зі скелелазіння у Москві

Українець Даниїл Болдирєв виборов золоту нагороду на чемпіонаті світу зі скелелазіння, що відбувається у Москві (РФ).

Наш спортсмен став чемпіоном світу у дисципліні швидкість. Болдирєв показав результат 5,73 сек.

What a race! Ukraine’s Danyil Boldyrev secures gold at the @ifsclimbing World Championships in Moscow! Follow the Speed Finals on https://t.co/RG08DMKMzK! #MoscowWCH pic.twitter.com/IFP5svIfMF — Olympics (@Olympics) September 16, 2021

Другу сходинку на п’єдесталі посів представник Іспанії Ерік Ноя Кардона (5,95 сек.), третім став американець Ноа Братші.

У кар’єрі Болдирєва це вже другий титул чемпіона світу. Вперше він його здобув у 2014 році, встановивши світовий рекорд. Минулоріч українець на Мундіалі зупинився за крок від п’єдесталу, посівши четверту сходинку.

У цій дисципліні за п’єдестал боролися ще чотири представники України, а саме Костянтин Павленко (17 місце), Ярослав Ткач (30), Федір Самойлов (43) та Сергій Топішко (48).

На літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі швидкісне скелелазіння дебютуватиме у змагальній програмі.

Що відомо про Даниїла Болдирєва?

29-річний Даниїл Болдирєв родом із Донецька.

У 2014 році під час чемпіонату світу в іспанському Хіхоні він втретє встановив новий світовий рекорд — 5,60 сек. Вперше йому це вдалося в Італії у 2012 році. Тоді спортсмен показав час 5,93 сек., а згодом, у тому ж 2012 році перевершив його, встановивши новий рекорд 5,75 сек.

У 2014 році він оформив унікальний для скелелазіння хет-трік: став чемпіоном світу, переможцем Кубка світу та автором світового рекорду.

Титул чемпіона Європи Болдирєв вперше виборов минулого року на турнірі у Москві.

Фото: Boldyrev Danyil