Український спортсмен Назар Коваленко, якого влітку цього року відсторонили від участі на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, переміг на міжнародному турнірі зі спортивної ходьби.

Про це Назар Коваленко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Раніше спортивний арбітражний суд не дав можливість легкоатлету виступити на спортивних змаганнях у рамках Олімпіади-2020.

Коваленко не здав достатню кількість допінг-проб, через це його не допустили до змагань у Токіо. Водночас українець зазначав, що не міг зробити тест за 63 дні, оскільки він потрапив на Олімпіаду за 60 днів до свого старту.

На міжнародному турнірі зі спортивної ходьби легкоатлет пройшов дистанцію у 20 км, яку він здолав за 1 год. 24 хв.

Влітку 2021 року трьох українських спортсменів відсторонили від участі на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Серед них – Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко та Наталя Пироженко-Чорномаз.

У відбірковий період перед змаганнями у рамках Олімпіади кожен спортсмен мав здати відповідну кількість проб на наявність допінгу в організмі.