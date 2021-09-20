Бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні. Вечір боксу відбудеться на Тоттенгем Готспур Стедіум, що може вмістити понад 60 тис. глядачів.

Де дивитися бій Джошуа – Усик?

Пряму трансляцію поєдинку вітчизняні любителі боксу зможуть подивитися на платформі MEGOGO. Трансляція вечору боксу розпочнеться о 22.00, однак сам бій відбудеться не раніше 23.00. Прямої трансляції на загальнодоступних каналах не буде.

В Україні поєдинок транслюватиметься за системою pay-per-view (плати та дивися).

Ціна перегляду бою Джошуа – Усик:

29 грн за наявності підписки Максимальна або Спорт;

49 грн для решти підписників;

49 грн для усіх, у кого немає підписки, за умови придбання трансляції напередодні бою;

99 грн за умови купівлі трансляцію у день бою.

Також поєдинок в Лондоні покаже стрімінговий сервіс DAZN та британський канал Sky Sports.

Текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна буде подивитися на Факти ICTV.

Окрім бою Усика та Джошуа в основному карді відбудеться ще низка цікавих поєдинків:

Лоуренс Околі (Велика Британія) – Ділан Прашовіч (Чорногорія);

Каллум Сміт (Велика Британія) – Ленін Кастільйо (Домініканська Республіка);

Максим Продан (Україна) – Флоріан Марку (Албанія);

Крістофер Оуслі (США) – Хасан Байсангуров (Росія);

Даніель Лапін (Україна) – Павел Мартинюк (Польща);

Кемпбелл Гаттон (Велика Британія) – Сонні Мартінез (Уругвай).

На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги, з яких 22 нокаутом, та одна поразка у профі. В останньому бою у грудні 2020 року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

В останньому своєму поєдинку 34-річний Усик переміг Дерека Чісору і захистив звання обов’язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв, два з них він провів у надважкій вазі.