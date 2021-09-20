У матчі за Суперкубок України-2021 зустрінуться донецький Шахтар та київське Динамо. Гра відбудеться 22 вересня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 21.00 за київським часом.

Де дивитися Шахтар – Динамо Київ?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

У повторі зустріч можна буде переглянути 23 вересня на телеканалі Футбол 1 об 11.15 та о 18.55 на телеканалі Футбол 2.

Це буде 18-й розіграш трофею, за який зустрічаються переможець чемпіонату України та володар Кубка України минулого сезону. Динамо є чинним володарем Кубка та переможцем УПЛ, а тому підопічним Мірчи Луческу в матчі за Суперкубок протистоятиме донецький Шахтар.

У разі перемоги Шахтаря в цьому матчі, наставник гірників Роберто Де Дзербі здобуде свій перший трофей на чолі донецького клубу.

Його візаві Мірча Луческу за роки роботи в Україні вже має чимало трофеїв. Румунський фахівець дев’ять разів ставав чемпіоном України, сім разів вигравав Кубок та вісім разів – Суперкубок України.

Після призначення на тренерський місток у київському Динамо Луческу вже завоював із командою три трофеї.

Читайте Фіаско Шахтаря та Зорі завадили Україні обійти Росію у таблиці коефіцієнтів

Фото: ФК Шахтар, ФК Динамо Київ