Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує зберігати четверту позицію у рейтингу Жіночої тенісної організації (WTA).

Станом на 20 вересня українка має у своєму активі 4 860 очок.

Другою ракеткою України поки залишається Даяна Ястремська, яка посідає 53 позицію, а ось Марта Костюк відстає від неї на три сходинки.

До топ-60 все ближче наближається Ангеліна Калініна. Наразі вона покращила своє становище на одне місце і посідає 63 сходинку. Решта українських тенісисток перебувають за межами топ-100.

Лідером рейтингу WTA залишається представниця Австралії Ешлі Барті, друга сходинка у білоруски Аріни Сабаленка, а на третій — Кароліна Плішкова із Чехії.

Як українки виступили на US Open-2021?

Еліна Світоліна дійшла до 1/4 фіналу останнього у цьому році тенісного турніру серії Grand Slam. У матчі за вихід до півфіналу вона поступилася майбутній фіналістці Лейлі Фернандес із Канади.

Вперше у кар’єрі до другого кола US Open-2021 вийшла Ангеліна Калініна, однак пройти далі їй завадила досвідчена німкеня Анжелік Кербер.

А ось Даяна Ястремська та Марта Костюк не змогли подолати стартовий бар’єр основної сітки на кортах Нью-Йорка.