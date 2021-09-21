Букмекери активно приймають ставки на бій у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа, який відбудеться 25 вересня у Лондоні на Тоттенгем Готспур Стедіум.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є британський боксер.

Прогноз на бій Джошуа – Усик

Ставки на перемогу Джошуа приймають з коефіцієнтом 1.48. Тоді як успіх українця оцінюється котируванням 2.90. На нічию дають — 21.0.

На виграш Джошуа нокаутом пропонують коефіцієнт 1.90, на перемогу Усика аналогічним чином – 8.00. Ймовірність перемоги британця за очками – 4.00, а українця – 5.00.

Початок бою Ентоні Джошуа — Олександр Усик запланований не раніше 23.00 за київським часом.

На кону поєдинку — чотири чемпіонські пояси, якими володіє Ентоні Джошуа, а саме за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

В останніх п’яти боях Ентоні здобув чотири перемоги, дві з яких дострокові й іще дві – за рішенням суддів. Британець програв лише раз, коли вперше зустрівся з мексиканцем Енді Руїсом.

Усик всі свої останні п’ять поєдинків виграв, але достроково лише два. Для Олександра це буде третій бій у надважкій вазі. У дебютному поєдинку в гевівейті українець здолав 38-річного американця Чазза Візерспуна, який відмовився продовжувати бій. Перемогу над Дереком Чісорою він оформив після 12 раундів за рішенням суддів.

Джошуа та Усик – олімпійські чемпіони Лондона-2012. У незалежному комп’ютерному рейтингу британець посідає перше місце у дивізіоні, Усик – третє. Варто відзначити, що до рейтингу не включені Тайсон Ф’юрі та Деонтей Вайлдер, оскільки вони не билися півтора року.