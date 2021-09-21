Ентоні може отримати до $50 млн: гонорари за бій Джошуа – Усик

Британець Ентоні Джошуа та українець Олександр Усик 25 вересня на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні проведуть бій в межах вечора боксу. Бій наживо побачать близько 60 тис. глядачів, а квитки на подію розкупили за добу після старту продажу.

Для Усика це буде третій бій у надважкій вазі. На кону стоятимуть чотири чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO і IBO, якими володіє Джошуа.

Гонорари за бій Джошуа – Усик розподілять у співвідношенні 80:20, де 80% всіх грошей відійдуть британцю, а Усик отримає лише 20%.

Гонорари за бій Джошуа – Усик

Видання SportingFree пише, що Джошуа за бій гарантовано отримає $10 млн. Дохід Усика складе щонайменше $3 млн, а за успішних продажів PPV (Pay-per-view – у перекладі з англ. плати та дивися, – Ред.) він зросте до щонайменше $15 млн.

Гарантована виплата Продаж PPV Сумарна виплата Ентоні Джошуа $10 млн 60% $50 млн Олександр Усик $3 млн 40% $15 млн

Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городнічев, що Усик після сплати податків та відсотків менеджерам та промоутеру отримає близько $1 млн.

— З цих грошей він заплатить податки в Англії, тому що після того, як Усик побоксує, отримає гонорар, він не вилетить з країни, поки не заплатить 50%. От і рахуйте: мінус 50%, плюс 30% промоутеру, 10-15% менеджерам. Там два тренери, директор команди, дієтологи, конспірологи, психологи – там цілий загін. У підсумку він отримає приблизно $1 млн, можливо, навіть менше, – сказав він.

Городнічев додав, що на цьому етапі Усик виходить боксувати, щоб виграти у британця та завоювати популярність і заробляти у майбутньому більше грошей.

Букмекери вже дали свій прогноз на бій Джошуа – Усик. На їхню думку фаворитом поєдинку є володар чемпіонських поясів Джошуа, шанси в Усика є, але вони значно менші.

Фото: BoxingScene, Corey Erdman

Джерело: SportingFree, Сергій Городнічев